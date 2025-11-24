Студенты технологического колледжа на экскурсии в Красногорском филиале БТИ

Студенты 2 курса технологического колледжа при Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева, обучающиеся по специальности «Землеустройство», побывали на экскурсии в Красногорском филиале ГБУ «БТИ Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Заместитель директора филиала Наталья Тонина рассказала ребятам об истории БТИ и современных задачах, которые стоят перед учреждением. Студентов познакомили с оборудованием и программным обеспечением, которые используют в своей работе сотрудники филиала.

Самым впечатляющим для ребят стал «тест-драйв» — студентам предоставили возможность «прикоснуться к профессии» и почувствовать себя настоящими кадастровым инженером и геодезистом.

А когда экскурсия закончилась, ребята долго не отпускали специалистов БТИ, и задавали многочисленные вопросы о работе «на земле».

«Такие мероприятия очень важны для правильного представления о профессии у молодых людей. Мы очень рады искреннему интересу ребят к нашей работе и надеемся в скором времени увидеть их у себя на практике», — отметила директор Красногорского филиала ГБУ «БТИ Московской области» Татьяна Юркова.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.