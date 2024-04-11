Стройку крупнейшего бизнес-центра класса А на МКАД окончили на 50%

Бизнес-центр класса А Rublevo Business Park , строящийся в столичном районе Мякинино на пересечении Новорижского шоссе и МКАД, готов на 50%. Уже реализовали 25% коммерческих площадей в одной из двух башен бизнес-центра. Вторую башню площадью 32 тыс. кв. м продают целиком.

«Строительство идет полным ходом. Рабочие уже занимаются облицовкой обеих башен фасадными панелями из высококачественного стеклофибробетона бежево-коричневых оттенков. Сегмент бизнес-центров высокого класса активно развивается на столичном рынке, и Rublevo Business Park станет одним из самых современных офисных пространств в западном направлении», — рассказал коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов.

Рядом с бизнес-центром находятся ведущие объекты природной, гостиничной, торговой, логистической и транспортной инфраструктуры Московской области, в том числе и здание правительства Подмосковья, а также Московский областной суд. По задумке застройщика, Rublevo Business Park станет новым центром экономической активности Московского региона.

Проект предусматривает наибольшее количество машиномест среди всех существующих на данный момент московских бизнес-центров. В трехуровневом паркинге предполагается сделать по одному машиноместу на каждые 100 кв. м площади.

«Учитывая темпы строительства, а также скорый ввод объекта в эксплуатацию в середине 2025 года, проект может быть рассмотрен конечными пользователями в лице крупного российского бизнеса для размещения своих бэк-офисов или дочерних структур. Это становится особенно актуально, учитывая дефицит качественного предложения готовых офисных блоков более 5 тыс. кв. м. по доступной цене», — сказал директор отдела продаж и приобретений Ricci Офисы Дмитрий Антонов.

Фото - © Проект «Rublevo Business Park» Фото - © Проект «Rublevo Business Park»

12-этажные башни соединены общим пространством гранд-лобби высотой 9 м и площадью 1,5 тыс. кв. м. В отделке архитекторы применяют натуральный камень. В офисах предусмотрели панорамное остекление с возможностью естественного проветривания и высоким уровнем шумоизоляции.

Характерная особенность зданий — приватные открытые террасы. Суммарная площадь бизнес-центра будет составлять 105 тыс. кв. м. Он идеально впишется в окружающую среду и вберет в себя все функциональные возможности для многоцелевого использования. На первом этаже будут находиться студия спорта, два ресторана и торговые галереи.

В эксплуатацию объект планируют ввести в III квартале 2025 года.

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