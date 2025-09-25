Стройготовность здания воспитательно-образовательного комплекса в Химках достигла 80%

сегодня в 13:21

В микрорайоне Новогорск в Химках продолжается реконструкция здания воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 270 мест. Строительная готовность составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На площадке задействовано 115 рабочих и 5 единиц техники. Завершается устройство фасада, ведутся отделочные работы, прокладка систем вентиляции, отопления и водопровода, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется устройство пожарного проезда, установка бордюров, подготовка основания для спортивных и игровых площадок», — уточняется в сообщении.

Комплекс состоит из двух блоков: начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. По условиям проекта площадь будущего воспитательно-образовательного комплекса составит более пяти тысяч квадратных метров.

Здание долгое время носило статус недостроя. После включения в госпрограмму работы были возобновлены.

Завершение работ запланировано до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.