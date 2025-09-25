сегодня в 13:38

Стройготовность здания детского сада на 320 мест в Химках достигла 80%

В микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках продолжается строительство детского сада на 320 мест. Строительная готовность составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На площадке на Юбилейном проспекте д. 28А, задействовано 45 рабочих и 3 единиц техники. Завершается устройство фасада, ведутся отделочные работы, прокладка систем вентиляции, отопления и водопровода, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется устройство основания для спортивных и игровых площадок, проездов и тротуаров», — уточняется в сообщении.

Подрядчик ведет поставку мебели и оборудования.

Площадь нового дошкольного учреждения более 4,8 тыс. кв. метров. Детский сад рассчитан на 12 групповых ячеек по 25 мест в каждой. В них оборудуют раздевалки, игровые, спальни, буфетные и туалетные комнаты.

Специализированные помещения включают залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты для развивающей деятельности. Также в здании разместят медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного цикла.

На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение. Завершить строительство объекта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.