Стройготовность завода по выпуску лекарств в Дубне составляет 46%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку хода строительства завода по производству готовых лекарственных средств в городском округе Дубна. В ходе проверки инспекторами ведомства зафиксировано 46% строительной готовности, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на объекте ведется устройство наружных и внутренних инженерных сетей.

Застройщиком выступает резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» — компания «АРГУМЕНТУМ ФАРМА». Здесь компания реализует проект «Создание современного производства стерильных готовых лекарственных средств», целью которого является разработка и производство лекарственных средств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Проект завода включает в себя несколько объектов. Корпус № 1 запроектирован четырехэтажным, его площадь составит чуть более 8 тысяч квадратных метров. Здание будет поделено на функциональные зоны: административно-бытовую, производственную, складскую и лабораторную. Проектом также предусмотрено строительство на территории двух КПП.

В качестве основного препарата будет производиться «Дексмедин концентрат для приготовления раствора для инфузий» с основным действующим веществом — дексмедетомидином. Лекарственные препараты предназначены для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах.

Планируемый объем производства преднаполненных шприцев составит до 7 миллионов картриджей в год. На производственном участке ампул и флаконов с лиофильной сушкой планируют ежегодно выпускать до 48 миллионов единиц.

Завершение строительства запланировано на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сообщил Воробьев.