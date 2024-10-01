Стройготовность центра детского творчества «Открытие» в Орехово-Зуеве составляет 50%

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В рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования, в Орехово-Зуевском городском округе, пос. Куровское, продолжается капремонт в здании центра детского творчества «Открытие». На сегодняшний день готовность объекта превысила 48%, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На объекте работают 19 человек. Строители полностью выполнили демонтажные работы и продолжают общестроительные. Среди них — устройство стропильной системы, обрешетки кровли, гидроизоляционного слоя фундамента, отопления, системы вентиляции и электромонтажные работы. Кроме того, подрядчик проводит работы по обновлению фасада здания.

По проекту здесь обновят фасад здания, кровлю и входные группы. Заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование.

Общая площадь объекта — почти тысяча квадратных метров. Завершить работы на объекте планируется в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.