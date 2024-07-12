Стройготовность складского комплекса в Домодедове достигла 30%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства производственно-складского комплекса, возводимого на территории промышленной зоны «Житнево» в г. о. Домодедово. Реализацию проекта сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Общая стройготовность превысила 30%. На объекте завершена разработка грунта до проектных отметок и устройство фундаментов. В настоящее время строители продолжают монтаж сборных железобетонных колонн, балок перекрытий административно-бытового корпуса и металлических форм кровли. А также ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей.

Согласно проекту, комплекс состоит из двух производственно-складских зданий. В каждом из них предусмотрены встроенные административно-бытовые части. Площадь первого здания составит порядка 5 тыс. квадратных метров. Второе будет втрое больше — порядка 15 тыс. квадратных метров. К воротам зон погрузки-разгрузки обустроят пандусы.

Также на территории комплекса будут вспомогательные здания и сооружения — насосная станция пожаротушения с резервуарами.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года. После ввода в эксплуатацию производственно-складской комплекс планируется к сдаче в аренду для хранения товаров и размещения производственных линий.

Промышленная зона «Житнево» расположена в 35 км от МКАД, от станции метро «Домодедовская» можно добраться за 40 минут общественным транспортом. Здесь предлагаются в аренду складские площади различного метража. На территории промзоны функционирует пожарно-спасательная часть № 214.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.