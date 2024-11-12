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Стройготовность склада автозапчастей в Истре составляет более 25%

На объекте уже выполнено устройство монолитного каркаса здания и произведен монтаж металлических несущих конструкций. В настоящее время ведутся работы по стабилизации грунта под плиту пола и монтажу кровли. Строительная готовность склада составляет 27%.

В двухэтажном здании площадью почти 8 тыс. кв. метров будут храниться, приниматься и отгружаться автомобильные запчасти. Объем единовременного хранения грузов составит 3 726 поддонов. За год на складе будут принимать и отправлять более 141 тыс. тонн автозапчастей. Упаковку от товара здесь планируют прессовать и отправлять на переработку.

Также в здании оборудуют административные и служебные помещения.

Возведение складского корпуса началось в мае 2021 года, а достроить его планируют в первом квартале 2025 года.

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