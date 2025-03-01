Стройготовность школы в звенигородском микрорайоне «Восточный» достигла 60%

В звенигородском микрорайоне «Восточный» продолжается возведение современной школы на 1 100 мест. Строительная готовность объекта составляет 60% — в здании уже стартовала чистовая отделка помещений, а по двум корпусам завершаются монолитные работы, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов рассказал, что в соответствии с госпрограммой школу должны ввести в эксплуатацию 1 сентября 2025 года.

«Вместе с активными жителями Звенигорода сегодня проверили, как идет строительство школы на 1100 учеников в микрорайоне «Восточный». В уже возведенных корпусах монтируют электрику, системы вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, выполняют отделочные работы, устанавливают оконные блоки и двери. Еще по двум корпусам сейчас завершаются монолитные работы, до конца марта здесь приступят к отделке. Сейчас на площадке трудятся 153 рабочих и 2 единицы специализированной техники. В дальнейшем, когда начнутся чистовая отделка и основной этап благоустройства, подрядная организация нарастит количество сил на объекте. Вместе с жителями микрорайона «Восточный» держим строительство на контроле. К 1 сентября здесь все должно быть готово к приему учеников», — сказал Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, в современном 4-этажном здании школы разместятся 64 кабинета. Блок начальной школы включает в себя учебные классы, спортзал с раздевалками, помещение группы продленного дня. В общешкольном блоке предусмотрены основные учебные кабинеты, медицинский блок, актовый зал, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 мест с пищеблоком. На прилегающей территории будут сформированы несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учебы, а также обустроена парковка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.