Стройготовность школы № 5 в Лобне достигла 85%

сегодня в 18:50

В Лобне продолжается капитальный ремонт школы № 5. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежедневно на объекте трудятся 160 рабочих. В ночные смены выходят 25 человек. Планируется увеличить это количество вдвое.

Одновременно со строительными работами профессиональные художники во главе с Алексеем Шиловым занимаются росписью стен. По задумке авторов, изображения знаковых мест города создадут атмосферу уюта внутри школы. Художественная работа украсит второй и третий этажи учебного заведения.

До 15 декабря специалисты планируют полностью завершить фасадные работы, до 18 декабря — закончить ремонт на третьем этаже, до 20 декабря — на втором, до 25 декабря — на первом.

Далее у строителей в планах проведение пуско-наладочных работ, после которых здание приведут в порядок и расставят в кабинетах мебель.

Открытие школы запланировано на 9 января 2025 года.

Капитальный ремонт СОШ № 5 начался в конце июня. Здание школы построено в 1960 году и имеет общую площадь 3 832,2 кв. метров. Работы ведутся в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.