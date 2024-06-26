Стройготовность школы № 4 в Сергиевом Посаде достигла 65%

В рамках президентской программы по капитальному ремонту школ в городском округе Серпухов продолжаются строительные работы по ремонту МБОУ «Средняя школа № 4». Общая стройготовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте задействованы 60 рабочих и 1 единица спецтехники. Ведутся фасадные работы, монтаж трубопроводов отопления и слаботочных кабельных трасс, устройство инженерных сетей перегородок, укладка настенной и напольной плитки.

В образовательном комплексе общей площадью более 4 тыс. кв. метров будет проведен ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Проведена отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование.

Строительные работы завершат к 1 сентября 2024 года. Новый учебный год ребята начнут в родной школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.