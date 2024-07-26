Стройготовность школы № 1 в подмосковном поселке Шатурторф достигла 70%

сегодня в 16:39

В рамках президентской программы в поселке Шатурторф на улице Интернациональная продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 1. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте трудятся более 80 рабочих и 3 единицы спецтехники. Работы идут в графике. Все ремонтные работы проходят параллельно, здание школы отремонтировано на 70%.

Общая площадь трехэтажного здания — 2 393 кв. метров.

«Выполняются фасадные работы, устройство инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной и настенной плитки, внутренняя отделка помещений», — уточняется в сообщении. Также строители приступили к благоустройству территории.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, проложены новые инженерные сети, проведена внутренняя отделка помещений. Школу ждет поставка новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы состоится 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.