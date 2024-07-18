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Стройготовность школы на 825 мест в округе Красногорск составляет свыше 85%

Завершается строительство школы вблизи д. Сабурово округа Красногорск. Строительная готовность на сегодняшний день составляет более 85%. Об этом сообщила пресс-служба областного Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Образование».

«В настоящее время на объекте более 200 рабочих и 8 единиц строительной техники. Проводится устройство внутренних инженерных сетей, устройство полов, штукатурные работы, монтаж металлических дверей, монтаж лифтового оборудования, витражных систем и стеклопакетов. На прилегающей территории для детей обустраивают спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Идет устройство брусчатки и отмостки, устройство пожарного проезда», — уточняется в сообщении.

В четырехэтажном здании на площади 15,1 тыс. кв. метров помимо специализированных классов и лабораторий, в школе расположится IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортивных зала, актовый зал на 300 мест, столовая.

На территории разместятся физкультурно-спортивная зона и места отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.