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Стройготовность школы на 1,5 тыс мест в Балашихе составляет 70%

Строительная готовность новой школы в жилом комплексе «Пехра» на Трубецкой улице Балашихи составляет 70%. Возведение ведется в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке задействовано 294 рабочих и 8 единиц строительной техники.

«В школе на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе ведется монтаж фасадных конструкций, отделочные работы (грунтовка, покраска, облицовка стен и полов плиткой в санузлах, укладка линолеума), монтаж инженерных сетей, витражей, устройство навесных потолков, монтаж лифтового оборудования, благоустройство прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

В здании площадью больше 25 тыс. кв. метров разместят учебные классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотеку с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские.

На прилегающей территории подрядчик обустраивает физкультурно-спортивную, учебно-опытную и хозяйственную зоны, а также места для отдыха и площадку для общешкольных мероприятий.

Здание на Трубецкой улице станет частью образовательного комплекса средней школы № 27, основной корпус которой находится на улице Свердлова.

Открытие новой школы планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.