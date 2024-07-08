Стройготовность школы на 1 375 мест в Солнечногорске достигла 90%

Школа на 1 375 мест в деревне Голубое г. о. Солнечногорск готова более чем на 90%, сдать объект планируют к началу учебного года. Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход работ на строительном объекте проверил руководитель муниципалитета Константин Михальков. Сейчас специалисты продолжают чистовую отделку — красят стены и укладывают плитку, в актовом зале уже ведут монтаж сцены. Оборудование, которым будут оснащены классы и другие помещения, уже находится на объекте и в скором времени приступят к его установке. Активно идут работы и по благоустройству территории, в том числе спортивных площадок.

«Работы здесь идут ударными темпами. В этом мы вместе с активными родителями школьников, нашим депутатом Николаем Трофимовым и директором школы Ириной Донской убедились, лично посетив строительную площадку накануне. На объекте задействованы почти 600 рабочих. На следующей неделе к ним присоединятся еще 50 человек», — прокомментировал глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

В 4-этажном здании общей площадью порядка 28,3 тыс. кв. метров будут оборудованы учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовая и библиотека, на прилегающей территории — стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.