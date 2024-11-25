сегодня в 19:02

Стройготовность школы на 1,1 тыс мест в Мытищах достигла 90%

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи завершается строительство школы на 1 100 мест. Стройготовность объекта составляет более 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«На площадке задействовано 330 рабочих и 4 единицы строительной техники. Подрядчик завершает устройство инженерных систем, ведет отделочные, электромонтажные работы, устанавливает оборудование в пищеблоке и актовом зале, благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Строительство школы ведется в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь четырехэтажного здания школы составит 17,8 тыс. кв. метров.

В школе предусмотрено размещение учебных классов и лабораторий, кабинетов внеурочной деятельности, двух спортивных и актового залов, библиотечно-информационного центра, мастерских для трудового обучения, а также столовой с пищеблоком и мед. блока. На территории будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.