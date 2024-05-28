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Стройготовность самой большой школы в Солнечногорске составляет 80%

На завершающий этап работы выходит строительство самой большой школы в деревне Голубое Солнечногорска. Она рассчитана на 1 375 учеников, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Строительство объекта объекта образования осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья и возводится с использованием технологии модульного индустриального строительства.

«На объекте трудятся более 300 рабочих и 10 единиц спецтехники. Ведется монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

Общая стройготовность объекта достигла 80%.

В 4-этажном здании общей площадью порядка 28,3 тыс. кв. м 500 мест будет отдано под начальные классы, 875 — под средние и старшие классы.

Кроме учебных классов в здании будут оборудованы учебные лаборатории, актовый зал, столовая и библиотека, на прилегающей территории — стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки.

Ввод школы в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.