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Стройготовность самой большой школы в Солнечногорске составила свыше 90%

В деревне Голубое г. о. Солнечногорск завершается строительство самой большой средней общеобразовательной школы на 1 375 мест. Строительная готовность объекта составляет более 90%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке работает более 580 специалистов, задействовано 7 единиц техники, в том числе экскаваторы, погрузчики, автокран, каток и самосвалы.

«Продолжаются работы по устройству внутренних коммуникаций, слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство финишных покрытий полов, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров, игровых и спортивных площадок. Стройготовность составляет более 90%», — уточняется в сообщении.

В школу ведется поставка мебели и учебного оборудования.

Общая площадь объекта составляет 28,3 тыс. кв. метров. В школе будут учиться 1 375 учеников. Четырехэтажное здание общеобразовательного учреждения предусматривает размещение учебных классов, игровой группы продленного дня, трех спортивных залов, актового зала на 400 человек и двух читальных залов, ИТ-зоны, а также столовой на 696 мест.

Ввод школы в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.