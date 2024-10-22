Стройготовность самой большой школы в Ленинском округе составляет 55%

В Ленинском городском округе продолжается строительство самой большой школы на 1675 мест в ЖК «Первый квартал». До конца 2024 года перед строителями стоит задача завершить кровельные работы и приступить к чистовой отделке. Строительная готовность общеобразовательного учреждения на данный момент составляет 55%, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Учебное заведение станет одним из самых нестандартных образовательных объектов Московской области. Из-за особенностей рельефа здание будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Все помещения многофункциональны — классы-трансформеры для среднего и старшего звена, множество общественных пространств и большой спортзал. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор», — сообщает пресс-служба девелоперской компании «Брусника».

Школу внутри будет отличать одна особенность — атриум с амфитеатром вместимостью порядка 1000 мест. Сейчас на объекте задействованы 70 человек, 12 единиц техники, в том числе 3 башенных крана, 1 автокран, 3 экскаватора, 1 погрузчик и 4 самосвала. Увеличение сотрудников до 150 человек предполагается в декабре. Окончание строительных работ планируется завершить в первом квартале, передать в муниципальную собственность во втором квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что площадь пятиэтажного здания составит 27 тысяч кв. метров. Помимо 67 основных учебных классов, в школе запроектированы специальные кабинеты для изучения иностранных языков, химии, информатики и биологии. В здании также появятся мастерские для трудового обучения, актовый зал, спортивный зал, пищеблок, медицинский блок и помещения для групп продленного дня. На территории школы разместят большой парк со спортивными зонами, безопасные пространства для подвижных игр, места для тихого отдыха учащихся и учебно-опытную зону, где учителя смогут организовывать занятия на открытом воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.