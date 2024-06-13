Стройготовность поликлиники в ЖК «Томилино Парк» Люберец достигла 15%

Поликлинику на 540 посещений в смену со встроенным постом скорой помощи на две бригады построят в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы. В настоящий момент ведутся монолитные работы. Строительная готовность объекта составляет 15%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На площадке строящейся поликлиники в ЖК «Томилино Парк» ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания. Готовность объекта составляет 15%. На строительной площадке помимо строителей задействованы в работе башенный кран и экскаватор-погрузчик. По завершении устройства монолитных конструкций первого этажа начнутся плановые работы по устройству ограждающих конструкций здания и внутренних стен, перегородок. Объект социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2025 года.

Площадь поликлиники с подземным уровнем составит 6,2 тысячи кв. метров. В здании появится два отделения — детское и взрослое. Возле входов расположатся гардеробная, регистратура и зона ожидания, а в детском отделении предусмотрена и колясочная. Кроме того, на первом этаже каждого блока разместятся кабинеты забора крови, приема биоматериалов и вакцинации. Также в здании запроектирован пост скорой помощи, а во взрослом блоке откроется аптечный пункт.

В поликлинике будут вести прием как врачи общей практики, так и специалисты узкого профиля. Пациенты смогут обратиться за квалифицированной медицинской помощью хирурга, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, стоматолога, офтальмолога, кардиолога, аллерголога, уролога и других. В здании предусмотрены блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На втором этаже взрослого отделения также разместится женская консультация. После завершения строительства поликлинику укомплектуют мебелью и оснастят современным медицинским оборудованием.

ЖК «Томилино Парк» расположен в экологически чистом районе в окружении Томилинского лесопарка площадью 3,5 тыс. гектаров. Проект строится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». В будущем возле жилого комплекса появится линия наземного метро, благодаря чему путь до Москвы станет еще проще и быстрее. Проект имеет развитую социальную инфраструктуру: здесь уже открыты два детских сада для 360 малышей каждый и школа на 1 100 мест. Вместе со строительством поликлиники в настоящий момент возводится третья школа на 1 100 мест и детский сад для 360 воспитанников. Вторая школа на 900 мест сможет принять первых учеников уже этой осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.