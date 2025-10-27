Стройготовность поликлиники в Ногинске достигла более 80%

В подмосковном Ногинске Богородского округа на улице 2-я Глуховская продолжается строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Стройготовность объекта превысила 80%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В настоящий момент на объекте заняты более 300 строителей, 10 единиц техники. Заканчивают фасадные работы и обустройство входных групп с витражным остеклением. Ведут отделочные работы.

«Посетил стройплощадку, проверил ход работ. Строительство поликлиники ведется по утвержденному графику, уже идет подготовка помещений для монтажа тяжелого оборудования, сборка лифтов, пуско-наладочные работы всех систем», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Поликлиника, общей площадью более 12,8 тысячи квадратных метров, будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием. Будет включать отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену. На прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками.

Поликлиника предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской, в том числе первичной врачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению. Численность прикрепленного населения составит более 40 тысяч человек.

Завершить строительство планируется до конца 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.