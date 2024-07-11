Стройготовность поликлиники на 700 посещений в смену достигла 95%

Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение».

В ходе осмотра эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» произвели отбор кернов, определили ширину и ровность дорожного полотна, а также положение элементов благоустройства по генплану. Текущая строительная готовность достигла 95%. В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и монтаж технологического оборудования.

Здание переменной этажности (2-3 этажа) общей площадью порядка 10 тыс. квадратных метров рассчитано на 700 посещений в смену. Включает в себя блоки взрослой и детской поликлиник, а также отделение женской консультации. Здесь установят современное медицинское оборудование, соответствующее национальным стандартам. Прием населения будут вести врачи общей практики и узкопрофильные специалисты. Первичную медицинскую помощь окажут по направлениям терапии, педиатрии, хирургии, кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии. А также офтальмологии, неврологии, гинекологии.

Также в медучреждении организованы отдельные входные группы для детей и взрослых, и фильтр-боксы для осмотра пациентов с симптомами вирусных инфекций.

На территории учреждения здравоохранения располагаются функциональные зоны, 87 парковочных мест и садово-парковая зона с площадками для детей. Завершить строительство поликлиники планируют в IV квартале 2024 года.

В микрорайоне Ивановские Дворики города проживает около 28 тысяч человек. Новая поликлиника станет современным медцентром, который повысит качество медицинских услуг, оказываемых населению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.