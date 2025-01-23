Стройготовность поликлиники на 390 мест в Одинцове превысила 60%

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проконтролировал ход строительства поликлиники в жилом комплексе «Одинцово-1». Медицинское учреждение рассчитано на 390 посещений в смену. На текущий момент ее строительная готовность превысила 60%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Общестроительные работы уже завершены, все коммуникации заведены в здание, отопление работает. Сегодня подрядчик продолжает внутреннюю отделку, устройство инженерных коммуникаций, облицовку фасада», — отметил Иванов.

В медучреждении разместятся 45 кабинетов. Помимо терапевтов и педиатров, прием будут вести кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи, детские и взрослые стоматологи и другие узкие специалисты. Поликлинику оснастят тяжелым оборудованием, включая рентген и томограф. Здесь же расположатся лаборатория, блоки ПЦН- и УЗИ-диагностики.

«Поликлиника закроет потребности не только ЖК «Одинцово-1», но также частично возьмет на себя пациентов из 8-го микрорайона, ЖК «Союзный» и Лесного городка. Всем им здесь смогут обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь», — сказал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Глава Одинцовского округа обратил внимание подрядчика на необходимость увеличить темпы строительства. Также Андрей Иванов поручил руководителям ООБ рассмотреть возможность начать оказание наиболее востребованных терапевтических и педиатрических медицинских услуг на базе поликлиники уже осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.