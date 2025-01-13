Стройготовность первой школы в подмосковном ЖК «Горки Парк» достигла 86%

В Ленинском городском округе продолжается строительство общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 1 100 мест в ЖК «Горки Парк». В настоящее время в первой школе проекта завершаются финальные работы, и строительная готовность составляет 86%, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На первом этаже учебного заведения разместятся кабинеты таких специалистов, как логопед и психолог, а также медицинский блок с процедурной. Питание для учащихся будет организовано в столовой, вмещающей до 600 человек. Для спортивных занятий спроектированы два зала и небольшая зона для альтернативных тренировок. В здании, помимо учебных классов, будут созданы мастерские и кружки для творческой деятельности, помещения для групп продленного дня, а также еще предусмотрен большой вместительный актовый зал», — рассказали в пресс-службе.

Также добавили, что социальный объект возводится в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. На текущий момент в строительстве задействованы свыше 90 рабочих. Площадь трехэтажного учебного заведения составит 15 370 кв. метров. Открытие школы запланировано в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в первый учебный день 2025 года на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0», расположенного у реки Купелинка, состоялось открытие новой большой школы. Теперь 1 500 учеников посещают занятия в первую смену, вблизи от дома. Строительство школы было завершено раньше запланированного срока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.