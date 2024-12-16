Стройготовность очистных для складского комплекса в Люберцах достигла 32%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства очистных, расположенных вблизи поселков Томилино и Птицефабрика г. о. Люберцы. Объект строят для очистки ливневых стоков на территории строящихся складских корпусов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки инспекторами ведомства зафиксировано примерно 32% строительной готовности. Сейчас строители занимаются устройством гидроизоляции внутри и снаружи, разработкой грунта под дополнительные резервуары, понижением уровня воды и установкой металлических конструкций. Застройщик — компания «АЙТАКС» — планирует закончить работу к первому кварталу 2025 года.

Согласно проекту, производительность очистных составит 15 литров в секунду. Площадь объекта займет около 216 квадратных метров. Это будет подземное сооружение с двумя секциями для сбора и хранения сточной воды перед ее дальнейшей обработкой.

Ливневой сток будут очищать в несколько этапов: сначала вода собирается в специальном резервуаре, затем отстаивается, очищается от нефти и песка, проходит через фильтры и обеззараживается. Для дезинфекции предусмотрены ультрафиолетовые лампы вместо хлора, которые эффективно уничтожают бактерии без вреда для окружающей среды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.