Стройготовность образовательного комплекса в округе Красногорск достигла 75%

В поселке Нахабино городского округа Красногорск продолжается строительство общеобразовательной школы на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком детского сада на 150 малышей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект образования возводится с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

Согласно проекту, 4-этажное здание будет состоять из двух блоков. В блоке для дошкольников разместятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. В школьном — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный зал, библиотека с медиатекой, столовая.

Общая площадь составляет более 16,1 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории будут находиться площадки для подвижных игр, тихого отдыха и массовых мероприятий. В спортядро войдут стадион с беговыми дорожками, поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная площадка. Также проектом предусмотрена экологическая тропа с участком для посадки овощей и цветочных растений для занятий начальных классов.

Сдать образовательный комплекс планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.