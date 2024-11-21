сегодня в 17:08

Стройготовность новой школы в Зарайске составила более 50%

Заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина совместно с депутатом совета депутатов и главным врачом Зарайской больницы Романом Рапцуном посетили строительную площадку. На данный момент выполнено 55% запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные бригады активно занимались установкой окон, что является одним из ключевых этапов на данном этапе строительства. Однако, несмотря на достигнутые успехи, изменения в проекте привели к незначительному отставанию от первоначального графика.

«Мы внимательно следим за ситуацией и делаем все возможное, чтобы поддержать строительные бригады и минимизировать возможные задержки. Школьников школа начнет принимать в сентябре 2025 года», — отметила глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.