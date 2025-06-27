Стройготовность новой школы в Подмосковье достигла 90%

Завершается строительство школы на 825 мест в семейном квартале «Одинбург». Строительная готовность на сегодняшний день достигла более 90%, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Рабочие завершили фасадные и отделочные работы, сейчас заканчивается монтаж электрики, вентиляционных и слаботочных систем, а также установка оборудования.

Проектом в школе предусмотрены учебные классы, столовая с пищеблоком, медицинский блок, актовый зал, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, лаборатории для изучения естественных наук, мастерские. На территории учебного заведения будет 11 спортивных игровых площадок, а также всесезонный сад: всего будет свыше 1000 кустарников, таких как сирень, чубушник, дерен, форзиция, пузыреплодник и туя, а также крупномерные деревья — клены, лиственница, черемуха, рябина, вишня, яблоня и груша.

Открыть школу планируется уже 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.