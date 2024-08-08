Стройготовность новой хоккейной коробки в Рузском округе достигла 50%

Строительство многофункциональной хоккейной коробки на улице Стеклозаводской поселка Дорохово Рузского городского округа завершено на 50%. Ход работ проинспектировали депутат совета депутатов Рузского городского округа Андрей Рыбальченко и заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«К сожалению, были выявлены ряд серьезных нарушений, которые требуют немедленного устранения. Все замечания направлены подрядчику с требованием устранить выявленные недостатки. Строительство хоккейной коробки — важный проект для поселка, и мы будем держать его под строгим контролем, чтобы обеспечить качество и сроки строительства», — прокомментировала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Завершить строительство данной хоккейной коробки планируется до конца августа текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.