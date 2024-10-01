Стройготовность научно-исследовательского центра в Черноголовке составляет 65%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства научно-исследовательского центра в наукограде Черноголовка. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строители ведут устройство инженерных сетей и систем и благоустраивают территорию. На объекте задействованы 4 единицы техники и 143 рабочих.

Заказчиком проекта является фирма «Август» — крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов.

Здание исследовательского центра спроектировано в сложной геометрической форме с переменной этажностью. Его площадь превышает 25 тыс. квадратных метров. Здесь оборудуют 24 лаборатории искусственного климата, оборудованных шкафами роста растений «Фототрон», что позволит круглогодично проводить различные исследования. Для сброса лабораторных стоков проектом предусмотрено устройство автономной канализации, в составе которой две емкости по 40 кубометров.

В рамках застройки территории также возведут котельную блочно-модульного типа, два КПП, склад и мета стоянки спецтехники.

Завершить строительство научно-исследовательского центра планируют во втором квартале 2025 года. Он станет крупнейшим и самым передовым на сегодня в России центром научных исследований в области технологий защиты растений и смежных отраслей. Ожидается, что работу здесь найдут порядка 600 специалистов как из Черноголовского округа и всего Подмосковья, так и со всей России.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.