Стройготовность музыкальной школы в Красногорске составляет 25%

В рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в Красногорске ведутся работы по капитальному ремонту детской музыкальной школы имени А. А. Наседкина, строительная готовность которой уже превышает 25%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первом этаже здания уже ведутся демонтажные работы, а также прокладка кабеля слаботочных систем, на втором также ведется прокладка кабеля слаботочных систем, оштукатуривание стен, монтаж оконных блоков. На третьем этаже подрядчик выполняет демонтаж системы отопления, монтаж кабельных лотков, шпаклевку стен, установку оконных откосов и подоконников. Также строители ведут фасадные работы.

Ремонт предполагает модернизацию всей инфраструктуры школы: рабочие заменят инженерные системы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут кровельные и фасадные работы, устройство входной группы, внутреннюю отделку помещений.

Школу, в которой по разным направлениям обучается более 800 детей, оснастят новой мебелью и оборудованием. Завершить работы планируется к началу нового учебного года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.