Стройготовность музыкальной школы в Королеве составляет почти 80%

Здание музыкальной школы на 600 мест в Королеве возводится по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день строительная готовность школы составляет 78%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Музыкальная школа — единственная в микрорайоне, жители с нетерпением ждут окончания строительных работ. В здании предусмотрены зрительный и два репетиционных зала, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий.

Общая площадь трехэтажного здания — более 2,5 тыс. кв. метров.

Оформить школу планируют в светлых тонах, а стены распишут нотной азбукой. На прилегающей территории проведут озеленение, оборудуют парковочное пространство и места для отдыха.

В новой школе ребята смогут заниматься по восьми различным направлениям. Среди самых востребованных — фортепиано, народные, духовые и ударные, а также струнные инструменты.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.