Стройготовность корпусов реабилитационного центра в Сергиевом Посаде достигла 90%

На улице Пограничная в Сергиевом Посаде продолжается строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов. Строительная готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«На площадке задействовано более 220 рабочих и 8 единиц спецтехники. Выполняются отделочные работы — облицовка из плитки, штукатурка и покраска стен, работы по устройству инженерных сетей (электрика, вентиляция и кондиционирование, отопление, водопровод и канализация), монтаж дверных блоков, устройство фасадов. Подрядчик ведет работы по благоустройству территории. Общая строительная готовность составляет 90%», — уточняется в сообщении.

На площади 3,9 га разместился комплекс зданий общей площадью более 17 тыс. кв. метров. В двухэтажных блоках — жилые номера со столовой на 100 мест, учебно-производственные помещения и мастерские, блок спортивных помещений — тренажерный зал и бассейн, блок проведения культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной, помещениями для занятий творчеством, медицинский и реабилитационный блоки, хозяйственно-бытовой блок, а также помещения для временного проживания волонтеров и сопровождающих лиц.

Социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов предназначен для проживания и профессионального обучения инвалидов по зрению, слуху и слепоглухие (старше 18 лет). Основной задачей реализации проекта является создание оптимальных условий для социализации молодых людей в обществе, помощь в профессиональном самоопределении в соответствии с возможностями здоровья.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.