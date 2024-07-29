сегодня в 18:07

Стройготовность комплексной поликлиники в Видном составляет более 50%

В Видном Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники на 750 посещений. Общая стройготовность составляет более 50%. Поликлиника для детей и взрослых на 750 посещений в смену откроется в 2025 году.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«На площадке задействованы более 120 рабочих и 5 единиц спецтехники. Ведется устройство внутренних перегородок, отделочные работы, монтаж систем вентиляции, кондиционирования, внутреннего водоснабжения и отопления, устройство слаботочных систем. Рабочие приступили к фасадным работам. Стройготовность составляет более 50%», — уточняется в сообщении.

Поликлиника общей площадью 9,9 тыс. кв. метров позволит повысить доступность амбулаторно-поликлинической помощи для взрослого и детского населения города Видное.

В новой поликлинике разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, а также дневной стационар.

Поликлиника также будет оборудована всем необходимым оборудованием: КТ, МРТ, флюорографом, маммографом и другой техникой. В коллективе будет 200 человек, считая медперсонал.

Открыть поликлинику планируется уже в 2025 году.

Для Ленинского округа это знаковый объект. Поликлиника должна полностью закрыть существующую потребность населения как в доступности медпомощи, так и в качестве оснащения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.