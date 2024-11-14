Стройготовность фельдшерского здравпункта в Егорьевске составляет 30%

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В деревне Колычево Егорьевска возводят фельдшерский здравпункт. На данный момент строительная готовность объекта составляет 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый фельдшерский здравпункт возводится с использованием строительных технологий завода Pro Module концерна «Крост» в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Высокие темпы возможны благодаря применению системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства: элементы зданий производят на конвейерной линии завода «Крост», а затем собирают на строительной площадке.

На сегодняшний день на площадке выполнено устройство тепляка, ведутся подготовительные работы по устройству перегородок из газоблоков.

В здравпункте разместятся кабинеты фельдшера, процедурная комната, прививочный кабинет для взрослых и детей и помещение для персонала.

На прилегающей территории будет организована парковочная зона, выполнено благоустройство.

Работы планируют завершить в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.