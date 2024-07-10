Стройготовность дошкольного отделения в Орехово-Зуево составляет 65%

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В рамках президентской программы по капремонту продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Дрезненской школы № 1 в г. Дрезна Орехово-Зуевского городского округа. На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке 55 рабочих и 4 единицы техники. Сейчас проводятся инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем, благоустройство территории», — добавили в ведомстве.

В ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях.

Открыть для малышей садик планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.