Стройготовность детского сада в ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа достигла 55%

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» подмосковного Ленинского городского округа продолжается активное строительство детского сада, рассчитанного на 155 воспитанников. Строительная готовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новый детский сад возводим возле корпусов № 17 и № 18 в ЖК „Зеленые Аллеи“ совместно с ГК „Самолет“. В настоящее время завершаем устройство кровли и остекление, монтируем инженерные системы, ведем внутренние отделочные работы и благоустройство территории», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Пальтова.

Уточняется, что в трехэтажном здании общей площадью более 2,6 тыс. кв. метров разместятся шесть групповых комнат, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов: медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Также, проект предусматривает доступную среду для маломобильных групп населения. На территории детского сада будут построены игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и проведено озеленение. Строительство детского сада в ЖК «Зеленые Аллеи» позволит удовлетворить потребность в дошкольном образовании в этом густонаселенном районе Ленинского округа и создаст более комфортные условия для проживания молодых семей.

В пресс-службе добавили, что это третий детский сад в ЖК «Зеленые Аллеи». Всего девять новых детских садов будут открыты в Ленинском округе по итогам 2024–2025 годов. Также, активно ведутся ремонтные работы в 12 образовательных учреждениях, которые будут завершены к концу 2025 года

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.