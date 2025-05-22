Стройготовность детского сада в ЖК «Эко Видное 2.0» Ленинского округа достигла 90%

В подмосковном Ленинском городском округе строительство детского сада на 310 мест в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» находится на финальной стадии. Готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Строительство детского сада в «Эко Видное 2.0» — это не просто возведение здания, это создание комфортного и безопасного пространства для наших детей. Мы уделяем особое внимание качеству строительства и оснащению детского сада, чтобы каждый ребенок имел возможность развиваться и расти в благоприятной среде. Благодаря активным темпам работ и особому вниманию к этому объекту, мы уверены, что уже 1 сентября дошкольное учреждение примет своих первых воспитанников», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Детский сад станет структурным подразделением общеобразовательной школы № 11. На данный момент завершены основные строительные работы, включая возведение несущих конструкций, монтаж кровли и фасадные работы. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом инженерных систем и сборкой детских площадок.

Ранее сообщалось, что площадь трехэтажного здания детского сада составляет около 4 тысяч квадратных метров. В нем будет функционировать 13 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На первом и втором этажах разместятся групповые ячейки для детей 4-6 лет, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также служебно-бытовые помещения. На третьем этаже будут расположены групповые для детей 5-7 лет и административные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.