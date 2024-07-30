Стройготовность детского сада в Богородском округе достигла 90%

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на стройплощадку детского сада в Богородском городском округе. В ходе мероприятия инспекторы проконсультировали строителей, ответили на вопросы и рассказали, как подготовиться к итоговой проверке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство детсада, рассчитанного на 170 малышей, было начато в апреле 2023 года, а сегодня работы уже на финишной прямой: завершаются отделочные работы и монтаж внутренних сетей, идут пусконаладочные работы инженерных систем. На объекте задействовано 20 рабочих и две единицы техники. Общая строительная готовность — 90%.

Площадь четырехэтажного детского сада — чуть более 4 тыс. кв. м. Здесь оборудуют девять групповых ячеек для ребят разного возраста, при этом две из них будут ясельными. В каждой группе предусмотрены раздевалки, детская игровая и обеденная зона, спальни и туалетные комнаты.

Ожидается, что в штате дошкольного учреждения будет трудиться до 57 человек.

Завершить строительство объекта планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.