Стройготовность детского сада на 315 мест в ЖК Красногорска достигла 86%

Строительная готовность детского сада в жилом комплексе «Аникеевский» в подмосковном Красногорске оценивается в 86%, здесь приступили к фасадным работам и благоустройству территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Красногорска состоялось традиционное заседания стройштаба, на котором строительный блок с застройщиками обсудили ход работ на ключевых социальных объектах.

«У нас каждый стройштаб проходит в рабочем режиме. На предыдущем совещании глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков дал ряд поручений, и часть уже из них исполнена. В основном они касаются оснащения, технических характеристик и своевременного ввода в эксплуатацию школ, детских садов. Это очень важно, и эти работы глава держит на личном контроле», — сказал заместитель главы городского округа по градостроительной политике Арсен Габуев.

Застройщик получил разрешение на строительство детсада в ЖК «Аникеевский» в декабре 2023 года. В настоящее время готовность объекта оценивается на 86%. На площадке трудятся 109 человек, идут фасадные работы и внутренняя отделка помещений, наладка электрики и системы дымоудаления, монтаж технологического оборудования. Также началось благоустройство территории.

Ранее глава округа Дмитрий Волков дал поручение увеличить темпы строительства, чтобы уже в августе объект мог получить заключение о соответствии и как можно быстрее местные малыши могли пойти в новый современный детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.