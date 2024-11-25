Стройготовность детского сада на 107 мест в Королеве составила 85%

В Королеве завершается строительство детского сада на 107 мест в ЖК «Театральный парк» мкр. Болшево. В 3-этажном здании площадью более 1,9 тыс. кв. метров разместятся групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурная, методические кабинеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Детский сад уже на стадии завершения строительства, большинство строительно-монтажных работ уже окончены. Остались еще работы, которые связаны с внешним контуром, с завершающим благоустройством. До конца текущего года сад планируется к вводу в эксплуатацию и к передаче в муниципальную собственность для того, чтобы со следующего года он мог открыть свои двери. Школа здесь у нас открылась и функционирует на 660 мест. Сейчас будет детский сад на 107 мест. И мы полностью обеспечиваем потребности этого микрорайона», — отметил первый заместитель главы Королева Сергей Иванов.

Здание будет оснащено индивидуальным тепловым пунктом, подключено к системе охранной, пожарной сигнализации и видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион». Предусмотрен лифт для маломобильных групп.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 85%. На стройплощадке работают более 80 строителей и семь единиц техники. Сейчас в помещениях сада укладывают линолеум, устанавливают подвесные потолки, ограждения пролетов лестниц, выполняют финишную покраску и работы по благоустройству прилегающей территории. Также начался монтаж нового оборудования и мебели.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.