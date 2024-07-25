Стройготовность детского клинического центра Рошаля в Подмосковье достигла 99%

В Красногорске завершается строительство детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Строительная готовность составляет 99%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте в две смены трудятся около 1,4 тыс. человек. В палатах устанавливают мебель, активно проводится уборка помещений.

«На данный момент строительная готовность объекта составляет 99%. Завершены строительно-монтажные работы. В настоящее время ведется монтаж технологического оборудования, осуществляется завоз мебели, ее расстановка и пусконаладочные работы», — сказал руководитель проекта компании «МСУ-1» Константин Домрачев.

Мощность больницы — 420 коек. В ней расположится КДЦ на 300 посещений в смену. В новой крупной больнице предусмотрены 17 стационарных отделений, также 13 операционных. Кроме этого, будет вертолетная площадка для тяжелых, экстренных случаев.

В клиническом центре установят более 6 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования — рентген-аппараты, система цифровой лапароскопии, ангиографы и т. д. Уже начали монтаж КТ и техники для стерилизационного отделения. Кроме того, в больнице будет установлен робот для обучения роботической хирургии. Тренинги будут проводить врачи Детского клинического центра, а также ведущие специалисты со всей страны.

Ежегодно здесь смогут по полису ОМС получать медпомощь 15 тыс. детей от рождения до 18 лет, а еще 150 тыс. ребят — обследоваться и консультироваться с врачами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.