Стройготовность детсада в Солнечногорске составляет более 45%

В микрорайоне Рекинцо Солнечногорска продолжается возведение детского сада для 320 малышей. Строительная готовность здания составляет более 45%, об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«На объекте задействовано 45 рабочих и 3 единицы техники. Завершается сборка модульных конструкций здания, ведутся отделочные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления. Строительная готовность — более 45%», — говорится в сообщении.

Новый детский сад строят в рамках госпрограммы Московской области и планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Здание строится с использованием технологии «Pro Module» Концерна КРОСТ.

Трехэтажное здание дошкольного учреждения предусматривает размещение групповых ячеек с игровыми и спальнями, физкультурного и музыкального залов, медицинских кабинетов, пищеблока, помещения для занятий творчеством, кабинетов логопеда и психолога, административных и вспомогательных помещений. В здании площадью 5 тысяч кв. метров разместятся 13 групп для детей от 1,5 до 7 лет.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, будут установлены теневые навесы и беседки, детские игровые комплексы. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят.

«Новое образовательное учреждение обеспечит доступность и высокое качество дошкольного образования, позволит открыть группы для детей раннего возраста», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.