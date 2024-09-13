Стройготовность больнично-поликлинического комплекса в Хотьково составляет 90%

сегодня в 15:25

Больнично-поликлинический комплекс в Хотьково возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На сегодняшний день стройготовность объекта составляет более 90%, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

На объекте задействовано 269 человек и 7 единиц техники. Завершаются фасадные работы, монтаж радиаторов и оконечных устройств. Ведутся электромонтажные работы и пусконаладка инженерных систем. Сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории завершаются работы по благоустройству.

В здании площадью 26,9 тыс. кв. метров предусмотрено размещение детско-взрослой поликлиники на 450 посещений в смену и дневного стационара, консультативно-диагностического центра с профильными отделениями и лабораторией и круглосуточного стационара на 60 коек.

На базе новой больницы будет подстанция скорой помощи.

На территории больницы предусмотрены парковая зона, площадки для прогулок и отдыха, парковка на более 100 машиномест.

Для поликлиники поставят современную медтехнику: КТ, цифровые рентген и флюорограф, аппарат УЗИ, оборудование для стоматологии, восстановительного лечения и проведения офтальмологических операций.

Ранее действовавшая в Хотькове больница находилась в здании, построенном еще в 1912 году, так как оно не отвечало современным требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам, его снесли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.