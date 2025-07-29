Стройготовность блочно-модульной котельной в Кашире достигла 66%

сегодня в 15:52

Теплоснабжение Каширы — ключевое направление развития округа. В рамках масштабной программы по модернизации системы теплоснабжения в Кашире ведется строительство трех блочно-модульных котельных (БМК), одна из которых расположена в микрорайоне станции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Характеристики объекта:

мощность: 4 МВт;

строительная готовность: 66%.

Временно исполняющий полномочия главы округа Роман Пичугин посетил строительную площадку, встретился с подрядчиком и лично ознакомился с ходом работ. В настоящее время ведется сборка оборудования БМК, а также установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности и контроля. Плановый срок завершения строительства — 15 сентября.

Появление новой котельной позволит отказаться от закупки тепла у котельной ОАО «РЖД», что повысит надежность и качество теплоснабжения. В результате тепло получат около 1 500 жителей многоквартирных домов микрорайона.

Эта инициатива — важный шаг в обеспечении комфортных условий жизни и развитии инфраструктуры округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.