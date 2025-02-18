Стройготовность бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» составляет 95%
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В реабилитационном центре «Ясенки» завершается строительство корпуса бассейна. Стройготовность составляет 95%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.
На объекте все строительные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных систем. На прилегающей территории выполняется благоустройство.
В составе блока бассейна разместились:
- основная чаша с дорожками по 25 метров;
- отдельная чаша с подъемником;
- акватренажеры;
- вспомогательные и административные помещения;
- тренерская;
- комнаты медицинской помощи;
- помещения водоподготовки.
Лечебный корпус с бассейном соединил теплый переход. Открытие объекта запланировано на март.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.
«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.