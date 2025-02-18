Стройготовность бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» составляет 95%

В реабилитационном центре «Ясенки» завершается строительство корпуса бассейна. Стройготовность составляет 95%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

На объекте все строительные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных систем. На прилегающей территории выполняется благоустройство.

В составе блока бассейна разместились:

основная чаша с дорожками по 25 метров;

отдельная чаша с подъемником;

акватренажеры;

вспомогательные и административные помещения;

тренерская;

комнаты медицинской помощи;

помещения водоподготовки.

Лечебный корпус с бассейном соединил теплый переход. Открытие объекта запланировано на март.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.