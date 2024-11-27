Строительство ЖК «Высокий берег» в Лыткарине завершат до конца года

В городском округе Лыткарино до конца 2024 года завершат строительство ЖК «Высокий берег». На данный момент дом находится в высокой стадии готовности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас проводятся финальные работы: пусконаладка крышной газовой котельной, насосов ХВС, отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции», — сказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации городского округа Лыткарино Алексей Артемов.

Итоговая проверка объекта назначена на начало декабря 2024 года, получение заключение о соответствии — на середину декабря 2024 года, а ввод здания в эксплуатацию – на конец декабря 2024 года.

ЖК «Высокий берег» возводится по адресу: улица Набережная, дом № 4. Именно сюда в феврале 2025 года планируют переселить жителей аварийного дома № 6 по улице Набережной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.