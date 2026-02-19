Строительство второй школы в ЖК «Мытищи Парк» в Подмосковье достигло 50%

В жилом комплексе «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи завершено 50% работ по строительству второй школы на 850 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Мытищи Парк» на улице Силикатная продолжается возведение второй школы, рассчитанной на 850 учеников. Проект реализует группа «Самолет». На данный момент завершено обустройство кровли, на 60% выполнено остекление, ведется монтаж инженерных сетей, начаты фасадные и отделочные работы. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

Здание площадью более 11,7 тыс. кв. метров разместится в южной части комплекса. Внутренняя планировка предусматривает разделение потоков учащихся младших и старших классов, создание просторных учебных кабинетов, специализированных классов с лабораториями, мастерских для кулинарии, шитья, работы по дереву и металлу. Для начальных классов предусмотрены помещения групп продленного дня.

В школе оборудуют современный информационно-библиотечный центр, актовый зал на 320 мест, пищеблок и две столовые на 425 мест, а также кабинеты врача, психолога и логопеда. Территорию вокруг школы благоустроят: появятся футбольное поле, спортивные и игровые площадки, учебно-опытный участок, зоны для отдыха, газоны, деревья и уличное освещение.

В ЖК «Мытищи Парк» уже построены четыре жилых корпуса, детский сад и школа. Ведется строительство еще одного детского сада и отделения полиции, в ближайшее время начнется возведение поликлиники. В Подмосковье застройщики продолжают создавать новые жилые кварталы с необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.