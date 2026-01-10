Строительство трех новых школ начнется в 2026 году в Балашихе

Проектирование трех воспитательно-образовательных комплексов в микрорайонах Авиаторов и Алексеевская роща, а также в деревне Федурново стартовало в 2025 году в Балашихе. Начало строительство запланировано на 2026 год, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В микрорайоне Авиаторов также ведется строительство детского сада на 225 мест. Площадь здания составляет 3 900 квадратных метров. Учреждение дошкольного образования вмещает в себя просторные помещения для развивающих занятий, медицинские и методические кабинеты, пищеблок, двусветный вестибюль. Открыть детский сад планируют в 2027 году.

Помимо этого, продолжается строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Алексеевская роща. Учреждение дошкольного образования откроет свои двери уже в 2026 году. В нем будут располагаться спортивный и музыкально-актовый залы, пищевой и медицинский блоки, прачечная. На территории для детей оборудуют современные игровые площадки и зону для прогулок.

За последние 8 лет в Балашихе было построено 15 новых школ на 13 тысяч мест и 26 детских садов на 4625 воспитанников. В 2025 году в жилом комплексе «Героев» был открыт новый корпус школы № 15. Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1 320 мест. В школе есть библиотека, медиатека, два спортивных зала, актовый зал на 600 мест, на территории расположены стадион и спортивные площадки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.