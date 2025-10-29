Строительство школы в Лосино-Петровском почти завершено

Строительная готовность — более 55%, ведутся работы по утеплению фасадов. Следующим этапом начнется установка оконных блоков — это позволит до наступления холодов полностью закрыть тепловой контур здания, чтобы начать внутренние отделочные работы в холодный период.

Школа рассчитана на 1 100 мест, среди них блок на 400 учеников начальной школы и блок на 700 учеников старшей школы, каждый — с отдельным входом. Также в школе разместятся учебные классы и лаборантские, помещения для кружков и индивидуальных занятий, актовый зал на 350 человек и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовая на 550 человек с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения.

Завершить строительство школы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.